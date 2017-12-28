فيتنام توظف 10 آلاف مقاتل إلكتروني لمحاربة “الآراء الخاطئة”

ذكرت وسائل إعلام محلية في فيتنام، أن السلطات عينت 10 آلاف عضو في وحدة رقمية عسكرية لمكافحة ما تعتبره الحكومة تهديداً متزايداً من “الآراء الخاطئة”.

وأفادت صحيفة “توي تري” المحلية نقلاً عن نغوين ترونغ نغيا، وهو ضابط برتبة جنرال كبير في الجيش الشعبي الفيتنامى، أن “القوة 47” عملت على مكافحة المعلومات المشوهة بصورة “وقائية”.

ويأتي الكشف عن الوحدة وسط ضغط الحكومة الشيوعية على شركتي “يوتيوب” و”فيسبوك” لإزالة مقاطع فيديو والحسابات التي تضر بسمعة القادة أو تشجع وجهات النظر المناهضة للحزب.

وكشفت صحيفة “فيتنام نت نيوز”، نقلاً عن وزير الإعلام والاتصالات “ترونغ مينه توان” الأسبوع الماضي، أن “فيسبوك عملت على إلغاء 159 حسابًا على موقعها بناءً على طلب من فيتنام، بينما أزالت شركة يوتيوب 4500 مقطع فيديو من منصتها تمثل 90% مما طالبت الحكومة بإزالته خلال العام الماضي”.

وتناقش الجمعية الوطنية الفيتنامية مشروع قانون للأمن الرقمي، يطلب من شركات التكنولوجيا تخزين بيانات معينة على الخوادم في الأراضي الفيتنامية.

وفتحت فيتنام أبوابها خلال الأعوام القليلة الماضية أمام وادي السيليكون بما فيها شركة “ألفابيت” الأمريكية التي تعد الشركة القابضة لشركة غوغل، وذلك خلافاً للصين التي حظرت “فيسبوك” و”غوغل” و”تويتر”، لتمهد الطريق لانتعاش منصات خدمات محلية مثل “ويشات”، و”كيو كيو” ، و”بايدو”، و”ويبو”.

وفقاً لشركة “إيماركتر” الأمريكية المختصة بدراسات وأبحاث سوق الإنترنت، تمكن مجتمع الفيتنام “الفتي” الذي تبلغ أعمار 60% منه، أقل من 35 عامًا من جعل بلادهم رائدة عالمياً من حيث اختراق شبكات التواصل الاجتماعية.

ووفقاً لـ “Nghia” يعد أكثر من 60% من الفيتناميين موصولين بالإنترنت. فيما لم يستجب ممثلو “فيسبوك” و “يوتيوب” على الفور لطلبات التعليق على المسألة.

وذكرت شركة “فسيبوك” في بيان لها في خريف هذا العام، أنها تملك إجراء مخصصًا للحكومات للإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية، وتزيل المحتويات التي تتضمن الحسابات المزيفة وخطابات الكراهية التي تنتهك سياساتها.

ووفقاً لما ذكره موقع حكومي فيتنامي على الإنترنت، تعهد الرئيس التنفيذي لشركة “ألفابيت”، إريك شميت، خلال اجتماع في شهر آيار/ مايو مع رئيس الوزراء الفيتنامي “نغوين شوان فوك” في العاصمة الفيتنامية هانوي بالعمل مع الفيتنام ضد المحتوى “السيء” على يوتيوب.