جماعة يسارية متطرفة تتبنى تفجير محكمة أثينا

المصدر: أ ف ب

تبنت جماعة يسارية متطرفة، الأربعاء، الانفجار الذي وقع في إحدى محاكم أثينا وتسبب بأضرار مادية دون إصابات، مؤكدة أن التفجير جزء من حربها ضد “العدالة البورجوازية” في اليونان.

وهذه الجماعة التي تحمل اسم “فرقة المحاربين الشعبية” تأسست عام 2013 وكانت على رأس المشتبه بهم لدى الشرطة بعد الانفجار الذي وقع الجمعة.

ووقع الانفجار عند الساعة 01:25 بتوقيت غرينتيش أمام محكمة الاستئناف في أثينا بعد تلقي وسائل الإعلام اتصالات تحذر من القنبلة، وفقًا لما أعلنته الشرطة.

وأمهل المتصل الشرطة 40 دقيقة لإخلاء المنطقة التي تبعد مسافة قصيرة عن مركز شرطة أثينا.

وتسبب الانفجار في تحطم العديد من النوافذ في واجهة مبنى المحكمة التي أغلقت وتم تعليق كافة جلساتها.

وقال وزير العدل ستافروس كونتونيس في تصريحات له: “هذا العمل الإجرامي شائن ومدان”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن أحد حراس المحكمة أن القنبلة كانت موضوعة في كيس تركه رجلان فرا على دراجة نارية.

لكن الحادثة تأتي وسط جدل حاد حول مصادرة عقارات بسبب عدم تسديد الديون للبنوك اليونانية.

وطرحت الحكومة تشريعًا جديدًا يشدد القيود على التظاهرات المعارضة لوضع اليد على العقارات.