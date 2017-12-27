خامنئي: ترامب سيخسر ضد إيران كما خسر ريغان “الأذكى”‎

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيفشل في موقفه المتشدد تجاه إيران، مؤكدًا أن طهران الآن أقوى مما كانت خلال فترة رونالد ريغان “الأقوى والأذكى”.

وقال خامنئي خلال كلمة أذاعها التلفزيون:”كان ريغان أقوى وأذكى من ترامب، وكان أكثر قدرة على التمثيل في توجيه التهديدات حتى أنه تحرك ضدنا، وأسقطوا طائرتنا”.

وفي العام 1988، أسقطت سفينة حربية أمريكية طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 290 شخصًا في حادث وصفته واشنطن أنه خطأ غير متعمد.

وقالت طهران إنه كان هجومًا متعمدًا على إيران التي كانت وقتها في حرب مع العراق.

وقال خامنئي:”لكن ريغان ذهب، وكما نؤمن فهو الآن يلقى عقاب الله.. بينما حققت إيران تقدمًا عظيمًا في كل المجالات منذ عصر ريغان”.

وأضاف:”هذا الاتجاه سيتواصل تحت قيادة الرئيس الأمريكي الحالي، وأي أمل من جانبهم بأن الجمهورية الإسلامية ستتراجع أو تضعف لا طائل من ورائه”.

ورفض ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر الشهادة أن طهران تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في العام 2015، وحذّر من أنه ربما يُلغي الاتفاق في النهاية.

كما أعلن ترامب تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه طهران خلال خطاب أعلن فيه نهجًا أكثر صرامة تجاه إيران بشأن برامجها النووية والصاروخية، ولدعمها جماعات متشددة في الشرق الأوسط.

وطبقًا للاتفاق النووي وافقت القوى العالمية الكبرى على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.