قتيل و 3 إصابات بعملية احتجاز رهائن في مصنع حلويات بموسكو 

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصدر أمني قوله، إن “المعلومات الأولية تشير أن المهاجم واسمه إيليا أفريانوف (المالك السابق للمعمل) اقتحم المبنى وهو يطلق النار، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح”.

Видео с места событий на фабрике «Меньшевик» в Москве. Пока ситуация такая: https://t.co/hsRYa2B2Lc pic.twitter.com/ux8xwh7bjv — Коммерсантъ (@kommersant) December 27, 2017

وأضافت الوكالة نقلًا عن المصدر، الذي لم تسمّه، أن “عدة أشخاص احتجزوا داخل المبنى، الذي تحصن فيه المهاجم، وهو يرفض السماح لأحد بالدخول”.

وأشار المتحدث أن “الجاني يرفض إطلاق سراح المحتجزين المصابين رغم نداء الشرطة”.

ولفت أن “الشرطة طوقت منطقة الحادث في شارع إلوفايسكايا بموسكو”