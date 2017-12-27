إحصائية إسرائيلية: حزب الله الأغنى من بين التنظيمات الراديكالية لعام 2017

أظهرت إحصائية صادرة عن مجلة ” فوربس إسرائيل ” أن تنظيم حزب الله هو الأغنى من بين التنظيمات الراديكالية ” السياسية ” العالمية خلال عام 2017 ، فيما جاءت حركة حماس في المرتبة الثالثة.

وبينت الإحصائية -التي تناولها تقرير نشره موقع القناة السابعة العبرية على صفحته مساء أمس- أن الداعم الرئيس لتلك التنظيمات هو إيران، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى التي تساهم في الدعم المالي واللوجستي؛ ما ارتقى بتنظيمات كانت على وشك الانهيار الاقتصادي مثل “حركة الجهاد الإسلامي” التي تقدر ميزانيتها السنوية بـ 70مليون دولار، حسب ما جاء في التقرير الإحصائي.

وأظهر التقرير تراجعًا كبيرًا في ميزانية تنظيم داعش؛ الذي احتل المركز الأول في إحصائية عام 2014 ، إلا أنه وبعد هزيمته في العراق وسوريا وخسارته جزءًا كبيرًا من مصادر التمويل، احتل المركز الخامس خلال العام الجاري، بميزانية قدرها 200 مليون دولار، تقوم على أموال التبرعات وأموال الفدية وعمليات الخطف .

وفيما يأتي تصنيف تلك التنظيمات حسب ما أظهرته احصائية “فوربس إسرائيل “: