إحصائية إسرائيلية: حزب الله الأغنى من بين التنظيمات الراديكالية لعام 2017

أظهرت إحصائية صادرة عن مجلة ” فوربس إسرائيل ” أن تنظيم حزب الله هو الأغنى من بين التنظيمات الراديكالية ” السياسية ” العالمية خلال عام 2017 ، فيما جاءت حركة حماس في المرتبة الثالثة.
وبينت الإحصائية -التي تناولها تقرير نشره موقع القناة السابعة العبرية على صفحته مساء أمس- أن الداعم الرئيس لتلك التنظيمات هو إيران، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى التي تساهم في الدعم المالي واللوجستي؛ ما ارتقى بتنظيمات كانت على وشك الانهيار الاقتصادي مثل “حركة الجهاد الإسلامي” التي تقدر ميزانيتها السنوية بـ 70مليون دولار، حسب ما جاء في التقرير الإحصائي.
وأظهر التقرير تراجعًا كبيرًا في ميزانية تنظيم داعش؛ الذي احتل المركز الأول في إحصائية عام 2014 ، إلا أنه وبعد هزيمته في العراق وسوريا وخسارته جزءًا كبيرًا من مصادر التمويل، احتل المركز الخامس خلال العام الجاري، بميزانية قدرها 200 مليون دولار، تقوم على أموال التبرعات وأموال الفدية وعمليات الخطف .
وفيما يأتي تصنيف تلك التنظيمات حسب ما أظهرته احصائية “فوربس إسرائيل “:
- تنظيم حزب الله في المركز الأول بإيرادات سنوية تبلغ 1.1 مليار دولار.
- حركة طالبان في المركز الثاني بإيرادات سنوية تبلغ 800 مليون دولار.
- حركة حماس في المركز الثالث بإيرادات سنوية تبلغ حوالي 700 مليون دولار.
- تنظيم القاعدة والشركات التابعة له في المركز الرابع بإيرادات سنوية تبلغ 300 مليون دولار.
- تنظيم داعش في المركز الخامس بإيرادات سنوية تبلغ 200 مليون دولار.
- بوكو حرام في المركز السادس بإيرادات سنوية تبلغ 180 مليون دولار.
- كتائب حزب الله في العراق في المركز السابع بإيرادات سنوية تبلغ 150 مليون دولار.
- الجهاد الإسلامي في المركز الثامن بإيرادات سنوية تبلغ 100 مليون دولار.
- تنظيم عسكر طيبة في باكستان في المركز التاسع بإيرادات سنوية تبلغ 75 مليون دولار.
- الجيش الجمهوري الأيرلندي في المركز العاشر بإيرادات سنوية تبلغ 50 مليون دولار.