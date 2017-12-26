أمريكا تفرض عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي كوريا الشمالية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي كوريا الشمالية، لضلوعهم في تطوير برامج تطوير الصواريخ الباليستية لبيونغ يانغ.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين فى بيان إن وزارته “تستهدف قادة برامج الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية في إطار حملتنا القصوى للضغط من أجل عزلها وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية”.

وأوضحت الوزارة أن هذين المسؤولين هما “كيم جونغ سيك” و”ري بيونغ تشول”، ووصفتهما بأنهما من “المفضلين (لدى الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون”.

وقالت الوزارة في بيانها، إن كيم جونغ سيك هو شخصية رئيسة ضالعة في محاولات كوريا الشمالية تحويل الوقود السائل إلى صلب، أما ري بيونغ تشول هو قائد سلاح الجو السابق الذي يصفه خبراء بأنه شخصية رئيسة في البرامج الصاروخية للبلاد.

وبحسب موقع “سي إن بي سي”، فإن هذين الشخصين كثيرًا ما يظهران بجوار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الصور ومقاطع الفيديو.

وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام من اعتماد مجلس الأمن الجمعة، قرارًا بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب مواصلتها برامجها النووية والباليستية.