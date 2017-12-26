مقتل متشددين على حدود باكستان-أفغانستان بهجوم يعتقد أنه بطائرة أمريكية دون طيار

قال مسؤول باكستاني، إن هجومًا يعتقد أنه بطائرة أمريكية دون طيار، على الحدود الباكستانية الأفغانية؛ أسفر عن مقتل قيادي إسلامي متشدد وأحد معاونيه، اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح بعد، إن كان الهجوم نفذ على الجانب الأفغاني أو الباكستاني من الحدود.

ووقع عدد من الهجمات بطائرات أمريكية دون طيار، لم يتم التحقق منها، في المنطقة الجبلية الحدودية، التي تفصل منطقة كورام الباكستانية عن أفغانستان، منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه، في يناير كانون الثاني.

واتخذ ترامب موقفًا متشددًا من باكستان، التي يقول إنها توفر ملاذًا آمنًا لـ “الإرهابيين”، بما في ذلك حركة طالبان الأفغانية، وشبكة حقاني التي تنفذ هجمات في أفغانستان.

وقال مسؤول باكستاني في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه، إن هجوم اليوم، استهدف مركبة قيادي متشدد، اسمه جامع الدين.

وأفاد شاهد آخر، بأنه رأى الضربة، قرب منطقة ماتا سنغار في كورام، عبر إقليم بكتيا الأفغاني.

وقال الشاهد رحمن الله: “شاهدت صاروخين يصيبان المركبة، وقتل من كانوا بالداخل”.

وذكر المسؤول المحلي، أنه لم يتضح أي جانب من الحدود شهد الهجوم، لكن السلطات تحقق في الأمر.