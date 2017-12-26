المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الشعب لا يحب حكومة روحاني

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، اليوم الثلاثاء، أن من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت يصل بالنهاية إلى نتيجة أن “الشعب لا يحب الحكومة الحالية”.

وقال نوبخت، في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام للحديث عن موجة الانتقادات التي توجه للرئيس حسن روحاني: إن “المؤشرات تدل على أن الشعب لا يحب الحكومة، وهذا واضح من خلال متابعة الفضاء الإلكتروني والمواقع في شبكة الإنترنت”، مضيفًا: “الناس لا يزالون لا يحبون الحكومة، ويقول البعض منهم إنهم نادمون للتصويت لصالحها”.

وأضاف نوبخت: “يجب على الحكومة أن تقبل حالة النقد التي يوجهها لها الشعب”، متهمًا بعض الأطراف الداخلية في البلاد بـ”التحريض ضد الحكومة بسبب بعض الأخطاء”.

وتابع: “الأموال التي بيدنا (الحكومة) ليست ملكًا لآبائنا، قد تكون هي ملك لآباء الحكومات السابقة (في إشارة إلى أحمدي نجاد)، ولكن ليست ملكًا لآبائنا، هي للشعب والحكومة ملزمة بحماية حقوق الشعب”.

ومنذ أن قدم روحاني مشروع موازنة العام المقبل 2018 إلى البرلمان في 10 من ديسمبر الجاري، لمناقشتها، تصاعدت الانتقادات ضده؛ بسبب زيادة الضرائب وأسعار الوقود والخبز، بالإضافة إلى عزم قطع المعونات الشهرية عن نحو 40 مليون إيراني؛ بسبب وجود عجز كبير في الموازنة.