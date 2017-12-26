مواطن يرسل هدية “كريهة الرائحة” لوزير الخزانة الأمريكي

قال رجل زعم أنه الشخص الذي أرسل روث أحصنة داخل علبة هدايا لوزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في منزله بلوس انجلوس، إنه قام بفعلته احتجاجًا على قانون تعديل الضرائب الاتحادية، الذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع الماضي.

وقال روبرت سترونج (45 عامًا) وهو طبيب نفسي في إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس انجلوس عبر الهاتف إنه ترك اللفافة المليئة بالروث المهداة لمنوتشين وترامب عند الممر المؤدي لمنزل الوزير في ضاحية بيل أير الراقية.

وذكر تلفزيون (كيه.إن.بي.سي) التابع لشبكة (إن.بي.سي) أن منوتشين لم يكن في منزله في ذلك الوقت، وأن أحد جيرانه عثر على اللفافة.

وقال سترونج: “ينبغي أن يكون الاحتجاج مضحكًا… الناس يستاؤون عندما يشاهدون أشخاصًا غاضبين في الشوارع”. وعبر عن اعتقاده أن القانون الضريبي الجديد سيضر بالفقراء.

ولم يؤكد جهاز الخدمة السرية الأمريكي أو إدارة الشرطة في لوس انجلوس اللذان حققا في الحادث أن سترونج هو المسؤول. وأجرت الخدمة السرية مقابلة مع شخص أقر بأنه سلم اللفافة؛ لكن لم توجه له اتهامات حتى الآن.