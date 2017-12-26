إيطاليا: توصلنا لهوية 130 شخصًا من تجار البشر في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلوني، إن فرق بعثة العملية “صوفيا” تمكنت من التعرف على 130 شخصًا من تجار البشر في ليبيا.

وذكر جنتيلوني، في تصريحات صحافية، أن “صوفيا” أنقذت حوالي 600 قارب للمهاجرين، مشيرًا إلى أن بلاده: “حققت نتائج استثنائية ضد الرق، وحاولت تهيئة ظروف إنسانية ملائمة لمن كانوا في ليبيا”.

وانطلقت عملية “صوفيا” عام 2015، ومددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شهر تموز/ يوليو، عملية “صوفيا” حتى نهاية 2018.

وفضلًا عن التصدي للمهربين تشارك عملية “صوفيا” أيضًا في تدريب خفر السواحل الليبيين والبحرية الليبية وتساهم في تطبيق الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة قبالة سواحل ليبيا.