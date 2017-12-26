القبض على رابع إسرائيلي خلال شهر حاول تهريب ذخيرة إلى أوزبكستان‎

ألقت السلطات الأمنية في مطار طشقند الدولي بأوزباكستان الثلاثاء، القبض على إسرائيلي بعد محاولته تهريب ذخيرة في أمتعته، وفق ما ذكر مصدر في مصلحة الجمارك.

وقال المصدر إن “السلطات عثرت خلال تفتيش حقائب الإسرائيلي القادم من تل أبيب إلى طشقند، على طلقتين وخرطوشتين فارغتين”.

بدوره، أكد ممثل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في طشقند واقعة الاعتقال، موضحًا أن “المعتقل توقف في طشقند وهو في طريقه إلى تايلاند بهدف الاستجمام”.

وأشار إلى أن “السفارة تتفاوض مع الجانب الأوزبكي حول الحادث”، بحسب وكالة “إنترفاكس” الإخبارية الروسية.

وذكرت الوكالة أن “هذا هو الإسرائيلي الرابع الذي تم توقيفه في طشقند خلال شهر بتهمة محاولة تهريب ذخيرة”، لافتة إلى أنه “تم اعتقال إسرائيلي يدعى ناغوراي مادار في الـ 13 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري بمطار طشقند، بعد العثور بحوزته على خرطوش فارغ، عند تفتيش حقيبة اليد قبل دخوله إلى الطائرة”.

وأوضحت الوكالة أن “الإسرائيلي المعتقل جندي إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عامًا، وكان متوجهًا من تل أبيب إلى تايلاند مع عائلته مع فترة توقف في مطار طشقند، وتم إطلاق سراحه بعد 6 أيام وترحيله بعد تدخل السفارة الإسرائيلية في طشقند”.