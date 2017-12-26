كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد.. وسيؤول تراقب

قالت مصادر في المخابرات الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تستعد قريبًا لإطلاق قمر صناعي جديد من تصميمها.

ونقلت صحيفة “تشونان ايلبو” الكورية الجنوبية، عن المصادر قولها إن: “القمر الصناعي الجديد يُدعى الساتل كفانغمنسون -5، أي النجم الساطع، إلا أن مواصفاته وقدراته غير معروفة، ولا تملك الاستخبارات الكورية الجنوبية معلومات تفصيلية عنه”.

وتم إطلاق “ساتل كوانغمانسون –4 ” مع الصاروخ الحامل، الذي يحمل نفس الاسم، في الـ7 من شباط/ فبراير عام 2016 من قاعدة “سويه” في محافظة “بيونغان-بوكتو” في كوريا الشمالية.

وتصاعدت حينها حدة الوضع في شبه الجزيرة الكورية، إذ إن الولايات المتحدة تريد حتى منع بيونغ يانغ من إطلاق أقمار صناعية للبحوث العلمية أو الاتصالات اللاسلكية.

وكان خبير برنامج الصواريخ الكورية الشمالية، المهندس الروسي فلاديمير خروستاليف، الذي زار بيونغ يانغ بدعوة من الحزب الحاكم مطلع هذا الشهر، أكد أن كوريا الشمالية طوّرت قمرًا صناعيًا لاستشعار الأرض عن بعد. ويزن “ساتل اتصالات” أكثر من طن.

ووفقًا لبيانات الجيش الياباني وكوريا الجنوبية، فإن هذا الصاروخ الذي سيوصل القمر الصناعي إلى الفضاء الخارجي هو نسخة محسنة من الناقل “ينها 3” أي، “درب التبانة”، وهي نسخة مدنية من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات “تايبودون -2”.