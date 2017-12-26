حفيد الخميني: الإمام علي إيراني

أطلق حفيد المرشد الإيراني الراحل ومؤسس النظام روح الله الخميني “حسن الخميني” تصريحًا مثيرًا للاستغراب اعتبر أن: “الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شخصية إيرانية”.

وقال حسن الخميني في مقابلة مع صحيفة “وقايع إتفاقية” الإيرانية، إن: “الإمام علي وذرية الحسن والحسين والعباس هم من الإيرانيين”.

واستدل حسن الخميني على تصريحاته المثيرة للاستغراب، على أن الإمام علي إيراني، قائلًا “إن إيران موجودة حيث توجد الثقافة الإيرانية”، مضيفًا أن: “جلال الدين الرومي، وأبو الريحان البيروني، هم من الإيرانيين على الرغم من ولادتهم خارج إيران، وأمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) والحسن والحسين والعباس أيضًا إيرانيون، كونهم يشكلون جزءًا هامًا من الثقافة الإيرانية”.

ويعد حسن الخميني من الشخصيات السياسية البارزة والمؤثرة في صفوف التيار الإصلاحي، ويعتقد الكثيرون انه يمكن أن يكون له مستقبل سياسي واعد في البلاد.