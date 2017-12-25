سحب عدد لمجلة أطفال فرنسية ذكرت أن إسرائيل “ليست دولة حقيقية”

المصدر: أ.ف.ب

أعلنت مجموعة “بايار” الإثنين أن عدد مجلة “يوبي” للأطفال، سيتم سحبه من السوق الثلاثاء بسبب تضمنه خريطة تفيد أن إسرائيل “ليست دولة حقيقية”.

وبذلك، تستجيب “بايار” لطلب فرانسيس كاليفات، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.

يحتوي إصدار كانون الثاني/يناير من المجلة على خريطة للعالم، كُتب الى جانبها “نسمّي هذه البلدان الـ197، دُولًا، مثل فرنسا وألمانيا أو الجزائر. هناك دول أخرى أكثر من ذلك، لكن ليس كل البلدان الأخرى في العالم توافق على أن هذه دول حقيقية (مثل إسرائيل أو كوريا الشمالية)”.

وطلب مجلس المنظمات اليهودية من المجلة أن تنشر في العدد التالي “تصويبًا، وكذلك مقالةً توضح فيها ماهية إسرائيل وكيف ولماذا نشأت بناءً على مزاعم تلك المنظمات اليهودية.