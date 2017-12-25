منع المعارض الروسي نافالني من خوض انتخابات الرئاسة

صوتت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، اليوم الإثنين، لصالح منع الزعيم المعارض أليكسي نافالني من خوض انتخابات الرئاسة العام القادم، قائلة إنه “غير مؤهل بسبب إدانة جنائية سابقة”.

وقالت اللجنة إن إدانة نافالني، الذي حكم عليه فيها بالسجن مع إيقاف التنفيذ، والتي وصفها مرارًا بأنها ذات دوافع سياسية، “تعني أنه لا يمكنه الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/ آذار المقبل”.

وصوت 12 من أعضاء اللجنة وعددهم 13 عضوًا لصالح منع نافالني من الترشح، بينما امتنع عضو واحد في اللجنة عن التصويت، مشيرًا إلى تضارب محتمل في المصالح.

وتظهر استطلاعات الرأي، أن الرئيس فلاديمير بوتين في طريقه للفوز بسهولة ليبقى في السلطة حتى عام 2024.

وسجن نافالني (41 عامًا) ثلاث مرات هذا العام، واتهم بانتهاك القانون بتنظيم اجتماعات عامة ولقاءات جماهيرية عدة مرات.