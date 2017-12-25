محامون أتراك: مرسوم الطوارئ الجديد يوفر حصانة لمرتكبي العنف السياسي

قالت اتحادات المحامين الرئيسية في تركيا، اليوم الإثنين، إن مرسومًا جديدًا للطوارئ يمكن أن يوفر حصانة لمواطنين لارتكاب عنف سياسي ضد معارضين للحكومة يشتبه في تورطهم بمحاولة انقلاب فاشلة العام الماضي.

ودافعت الحكومة عن المرسوم الصادر أمس الأحد، إذ قالت إنه يهدف إلى ضمان عدم معاقبة الأتراك الذين خرجوا إلى الشوارع لحماية الحكومة المنتخبة أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ومنحت تركيا الحصانة بالفعل لمسؤولين العام الماضي من محاكمتهم على أعمال رسمية اتخذوها لإحباط محاولة الانقلاب، ومدّ مرسوم الأحد هذه الحصانة لتشمل المدنيين “سواء أكان لهم توصيف وظيفي رسمي أم لا وسواء أكانوا قاموا بمهام رسمية أم لا”.

وقالت اتحادات المحامين، إن الإجراء صيغ بشكل غامض وقد يؤدي إلى أعمال عنف.

وقال نقيب المحامين الأتراك “متين فبظي أوغلو” في تسجيل مصور “سيبدأ الناس في إطلاق النار على الرؤوس في الشوارع، كيف يمكن منع ذلك؟”.

وأضاف “لقد جئت بفقرة تترك المدنيين يقتلون بعضهم البعض وينفذون الإعدام خارج إطار القانون دون محاسبة ودون تعويض، هل أنت واع بما تفعله يا سيادة الرئيس؟”.

وفي إظهار نادر من نوعه للمعارضة، قال عبد الله جول، وهو رئيس سابق وحليف منذ فترة طويلة للرئيس رجب طيب أردوغان، إن “صياغة الفقرة مقلقة”، وأضاف أنه “يأمل أن تعدل لمنع وقوع مشكلات في المستقبل”.

وعزل مرسوم آخر صدر أمس الأحد، كذلك 2756 شخصًا من وظائفهم لاتهامهم بصلات مع منظمات إرهابية، وكانت تركيا عزلت بالفعل أكثر من 150 ألفًا من رجال الشرطة والمدرسين والمحامين وغيرهم من وظائفهم في أعقاب محاولة الانقلاب، واعتقلت أكثر من 50 ألفًا.

ويقول أردوغان، إن الإجراءات الصارمة التي اتخذت في أعقاب محاولة الانقلاب ضرورية للقضاء على منفذيه، وتلقي حكومته اللوم في محاولة الانقلاب الفاشلة على أتباع فتح الله كولن، وهو رجل دين تركي الأصل يقيم في الولايات المتحدة، وينفي كولن ذلك.

وقال المحامون، إن المرسوم الذي يمنح الحصانة لم يوضح نوع الأعمال التي يمكن أن يعتبر أنها تخدم أهداف الانقلاب، والتي يجري حاليًا حماية المدنيين الذين نفذوا هجمات انتقامية ردًا عليها.

وقالت الحكومة إن المرسوم يغطّي ليلة محاولة الانقلاب فقط، لكن التاريخ غير موضح في نص المرسوم.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال للصحفيين في مؤتمر بثه التلفزيون “ما قمنا به من أجل استقرار هذا البلد وتنميته واضح، الواضح كذلك هو ما يقوم به هؤلاء الأشخاص الذين يروون هذه الأكاذيب والدعاية السوداء”.