إيران.. المحكمة العليا تؤيد حكم إعدام أستاذ جامعي أدين بالتجسس

أيدت المحكمة العليا الإيرانية، اليوم الإثنين، حكمًا بالإعدام صدر من “محكمة الثورة” في طهران بحق الباحث والأستاذ الجامعي أحمد رضا جلالي بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل وتقديم معلومات عن علماء نوويين تعرضوا للاغتيال.

وقال المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، عباس جعفر دولت آبادي، لوكالة “ميزان نيوز” التابعة للقضاء الإيراني: إن “المحكمة العليا وافقت على قرار المحكمة بحكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي”، مضيفًا أنه “ليس من الواضح متى سيتم تنفيذ الحكم.. الحكم الذي كسب صفة القطعية لا يخضع للاستئناف”.

وكان التلفزيون الرسمي بث يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، ما قال إنها اعترافات أحمد رضا جلالي، المسجون منذ نيسان / أبريل 2016، بتقديم معلومات إلى جهاز الموساد الإسرائيلي عن العلماء النوويين الإيرانيين، بمن فيهم اثنان اغتيلا في عام 2010.

وفي تسجيل الفيديو، ومدته 17 دقيقة، يقول جلالي، المتخصص في طب الطوارئ، والذي كان محاضرًا في معهد كارولينسكا في استوكهولم، إنه قدم إلى محاوريه الأجانب معلومات عن العالمين النوويين الإيرانيين ماجد شهرياري ومسعود علي محمدي، بحسب تقرير لوكالة أ.ف.ب. الأسبوع الماضي.

وقالت ويدا مهران نيا، زوجة جلالي المقيمة في السويد، إن الاعترافات التي بثها التلفزيون الإيراني تم أخذها من رضا جلالي تحت الإكراه والتهديد.