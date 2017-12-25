“الشيوخ الأمريكي” يدعو لفرض عقوبات على إيران لانتهاكها حقوق الأقليات الدينية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار بشأن انتهاك السلطات الإيرانية لحقوق الأقليات الدينية، داعيًا الحكومة الأمريكية لفرض عقوبات على الأفراد والمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقالت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الإثنين “إن مجلس الشيوخ الأمريكي اعتمد قرارًا يدين انتهاك حقوق الأقليات في إيران”، مضيفة أن “القرار يؤكد أن إيران لا تزال تنتهك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”.

يذكر أن القرار تقدّم به أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ، اثنان من الحزب الجمهوري وهما: ماركو روبيو، وجون بوزمان، إضافة إلى اثنين من الحزب الديمقراطي، هما ديك دوربين ورون ويدن.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن “مشروع القرار اقترحه في البداية رون ويدن في يوم 25 أبريل عام 2017 في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ”.

ويدعو القرار الحكومة الأمريكية إلى إدانة الحكومة الإيرانية لاستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان والدعوة إلى الإفراج عن الأشخاص الذين سجنوا بسبب معتقداتهم الدينية في إيران، بالإضافة إلى معاقبة السلطات الإيرانية والمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

وتؤكد تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، أن إيران تواصل عملية انتهاك حقوق الأقليات الدينية.

ويهدف القرار إلى حماية أتباع الطائفة البهائية، التي تعتبرها إيران جماعة منحرفة تعمل لصالح إسرائيل.

وفي سياق متصل، وصف فرهاد ثابت، ممثل الطائفة البهائية بالعالم، القرار بـ”المهم”، داعيًا الولايات المتحدة إلى الاستجابة لمطالب الطائفة البهائية.

وقال ثابت في حديث لإذاعة صوت أمريكا إن “الطائفة البهائية سعيدة جدًا بأن المجتمع الدولي في مختلف البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية، يدافعون عن حقوق الإنسان والأقليات المضطهدة في إيران”، مؤكدًا أنه “سيواصل العمل من أجل القضاء على التمييز ضد الطائفة البهائية في إيران حتى التمتع بالحرية”.