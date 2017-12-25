بالصور.. الجيش الإسرائيلي يُدخل جوالًا عسكريًا “ذكيًا” في الخدمة مطلع 2018

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن “هاتف ذكي عسكري” سيدخل الخدمة مطلع العام المقبل؛ ليقوم بتحديد مكان تواجد القوات المُجابهة القريبة من قوات الاحتلال بالإضافة إلى ميزات أخرى.

وقال الصحفي والمحلل الإسرائيلي، آفي يسسخاروف، في تقرير نشره موقع “واللا” العبري، إن كل قائد كتيبة بجيش الاحتلال سيتسلم جوالًا ذكيًا مطلع العام 2018، وسيكون مع كل قائد فصيل في المستقبل.

وأضاف يسسخاروف “أن الجوال الذكي قادر على العمل تحت المطر، ومن الصعب اختراقه بهجمات السايبر، وسيتم لاحقًا إضافة تطبيق جديد للجوال الذكي، خاص بالحرب تحت الأرضية وحرب الأنفاق”.

وأشار التقرير، إلى أن “الجوال الذكي هو عبارة عن جهاز مطور من جوالات سامسونغ s8، ووزنه 5 كيلو غرامات، ويحمل على الظهر، وهو موصول بساعة ذكية تلبس باليد، ويمكن من خلالها مشاهدة الصور، والحديث مع القوات العاملة في الميدان”.

وتابع التقرير: “يحتوي الجوال الذكي على تطبيقات للكشف عن المناطق المهدّدة بالخطر وتوضّح الخرائط، بالإضافة إلى تحديد أماكن تواجد قوات الجيش الإسرائيلي، لمنع حدوث إطلاق نار بالخطأ”.

وبين يسسخاروف “أن تطبيقات الجوال الذكي ستمكّن كل قائد كتيبة من استلام التقارير الاستخباراتية لحظة صدورها، وكذلك استلام التعليمات من القيادة بشكل مباشر”.