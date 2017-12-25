جماعة “أناركية” يونانية تهاجم السفارة الإسرائيلية في أثينا

هاجم أعضاء جماعة “روفيكوناس” الأناركية (الفوضوية)، صباح اليوم الإثنين، السفارة الإسرائيلية، في العاصمة اليونانية أثينا.

وقذف نحو 10 أشخاص، ينتمون للجماعة، السفارة الإسرائيلية في أثينا، بعدد من الزجاجات المملوءة بالطلاء.

وبعد تنفيذ الهجوم، نشرت الجماعة على صفحاتها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بيانًا تبنت فيه الهجوم.

وقالت الجماعة، إن قذفها للسفارة الإسرائيلية في اليونان، بزجاجات مملوءة بالطلاء؛ جاء للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان: “نحن نقف إلى جانب شعب يتعرض للاضطهاد والظلم، منذ سنوات عديدة. في الواقع، (ما يحدث في فلسطين)، هو تطهير عرقي يجري ببطء، منذ عشرات السنين”.