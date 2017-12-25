البابا في رسالة عيد الميلاد: الشرق الأوسط بحاجة لحل الدولتين‎

استغل البابا فرنسيس رسالته بمناسبة عيد الميلاد، اليوم الإثنين، ليدعو إلى تبني حل الدولتين عبر المفاوضات لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعدما فجر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موجة من التوتر في المنطقة باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال البابا: “دعونا نصلي أن تنتصر إرادة استئناف الحوار بين الطرفين، وأن يكون بالإمكان التوصل في النهاية إلى حل عبر التفاوض. حل يسمح بتعايش سلمي بين الدولتين ضمن حدود متفق عليها بينهما ومعترف بها دوليًا”.

وهذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها البابا علانية عن القدس، منذ قرار ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول.