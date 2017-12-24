السلطات التركية تقيل أكثر من 2700 موظف حكومي بموجب حالة الطوارئ

قالت السلطات التركية اليوم الأحد، إنها فصلت 2756 شخصًا من أعمالهم في مؤسسات حكومية، من بينهم جنود ومعلمون وموظفو وزارات؛ وذلك بسبب صلات تربطهم بتنظيمات “إرهابية”.

وجاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية، أن صلات اتضحت بين المفصولين وجماعات وكيانات “إرهابية” تعمل ضد الأمن القومي.

وألقي القبض على نحو 50 ألف شخص منذ محاولة انقلاب في تموز/يوليو العام الماضي، كما صدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفًا آخرين، من بينهم جنود وأفراد في الشرطة ومعلمون وموظفون حكوميون، بسبب صلات مزعومة بينهم وبين حركة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

وتتهم الحكومة غولن بتدبير الانقلاب الفاشل.

ويعيش غولن في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، ونفى الاتهام عن نفسه، وأدان محاولة الانقلاب.

وتخشى جماعات معنية بالحقوق وحلفاء غربيون، أن يتخذ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، من الانقلاب الفاشل، ذريعة لإسكات المعارضة.

لكن الحكومة تقول إن: “الإجراءات التي تتخذها ضرورية، بسبب محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها 240 شخصًا”.