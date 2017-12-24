بيونج يانج تقول إن عقوبات الأمم المتحدة الجديدة عمل من أعمال الحرب‎

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأحد في بيان، نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن أحدث جولة من عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية “عمل حربي” وهو بمثابة حصار اقتصادي كامل ضد البلاد.

وأضافت الوزارة أن “الولايات المتحدة، التي تشعر برعب شديد إزاء إنجازنا للقضية التاريخية العظيمة المتعلقة باستكمال القوة النووية للدولة، بدأت تتصرف بشكل محموم على نحو أكبر فيما يتعلق بالتحركات الرامية إلى فرض أشد العقوبات والضغوط على الإطلاق على بلدنا”.

وتابع بيان الوزارة: “سنعزز بشكل أكبر ردعنا النووي للدفاع الذاتي، والذي يهدف إلى القضاء، بشكل أساس، على التهديدات النووية والابتزاز والتحركات العدائية، من جانب الولايات المتحدة، من خلال تحقيق التوازن العملي للقوة مع الولايات المتحدة”.