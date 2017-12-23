تظاهرة في طهران وخلافات بين المسؤولين بشأن تلوث الهواء (صور)

نظم المئات من أهالي العاصمة الإيرانية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام بلدية طهران متهمين المسؤولين بقلة الاهتمام بتلوث الهواء في العاصمة بدرجات عالية، فيما شهد اجتماع مجلس المحافظة خلافات حول الموضوع.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع عقد أمين طهران “محمد علي نجفي”، اجتماعًا مع خلية إدارة الأزمة بالعاصمة، لمناقشة ارتفاع درجات التلوث وكذلك مناقشة احتمالات تعرض العاصمة إلى زلزال عنيف.

وقال نجفي عقب الاجتماع للصحفيين إن “العاصمة طهران لم تعد أمام خطر وقوع زلزال قوي الآن”، نافيًا الأنباء التي تحدثت عن سفره خارج طهران الإسبوع الماضي أثناء ارتفاع درجات التلوث بشكل غير مسبوق.

وأوضح نجفي أنه “لم يغادر طهران منذ 6 أشهر، وأنه بقي فيها منذ ارتفاع درجات التلوث”، إلى جانب “الاجتماع مع خلية الأزمة بشأن الزلزال الذي ضرب طهران الأربعاء الماضي بدرجة 5.2 على مقياس ريختر”.

وأدى تلوث الهواء إلى تعطيل جميع المدارس بمختلف مراحلها في طهران الأسبوع الماضي.