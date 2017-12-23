وزير الدفاع الأمريكي لجنوده: استعدوا للحرب مع كوريا الشمالية

دعا وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، جنود بلاده إلى الاستعداد للحرب في حال لم تنجح جهود الدبلوماسيين الأمريكيين لحل أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وذلك بعد يوم واحد من فرض مجلس الأمن عقوبات خانقة على بيونغ يانغ.

وجاءت دعوة ماتيس هذه في لقاء جمعه اليوم السبت بعشرات الجنود والطيارين في ولاية نورث كارولينا، ضمن جولة أجراها في عدد من القواعد العسكرية لتحية الجنود خلال موسم الأعياد.

وقال: “إن جاهزية الجيش الأمريكي لخوض حرب ما، يمكن أن تساعد في الحيلولة دون اندلاعها” مضيفًا: “الطريقة الوحيدة التي يمكن لدبلوماسيينا التحدث خلالها من منطلق قوة ويتم تصديقهم، هي أن تكونوا أنتم على استعداد للذهاب إلى الحرب”.