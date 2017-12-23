بالصور.. حالة استنفار وهلع في مطار موسكو بسبب “قنبلة لعبة”

أعلن مطار شيريميتييفو الدولي في روسيا حالة التأهب الأمني بعد العثور على قنبلة يدوية في حقيبة سيدة بريطانية تُدعى جولي تبلع من العمر 46 عامًا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطاني أن الأجهزة الأمنية في المطار حوّلت السيدة البريطانية الخميس الماضي للتحقيق السريع، بينما كانت متجهة في رحلة عودتها من موسكو إلى لندن.

وأجرى خبراء القنابل فحصًا للقنبلة التي تشبه القنابل اليدوية المستخدمة في تدريب الجيش الروسي، فتبين أنها وهمية.

وكشفت السيدة البريطانية أنها تعمل مدرسة في لندن، واشترت القنبلة من سوق موسكو لتعرضها على طلابها في درس التاريخ.