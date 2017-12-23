السفير الأمريكي في هولندا يحاول نفي تصريحات أدلى بها قبل سنوات عن مسلمي البلاد

حاول السفير الأمريكي الجديد في هولندا، أن ينفي تصريحات أدلى بها قبل سنوات، اتهم فيها المسلمين في هذا البلد بـ”التسبب بفوضى”.

وارتكب بيتي هوكسترا هذا الخطأ، في مقابلة مع صحافي من محطة التلفزيون الهولندية الرسمية “أن أو أس”، كان يسأله، الجمعة، عن تصريحات سابقة، قالها في مؤتمر صحافي، في العام 2015.

وسأله الصحافي عن تصريحاته، التي قال فيها، إن هناك “فوضى” و”مناطق خارجة عن القانون في هولندا”، فأجاب: “لا، لم أقل هذا”.

ثم أضاف: “هذا ما نسميه الأخبار الكاذبة”، وهي عبارة يُكثر من استخدامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هجومه على وسائل الإعلام المعارضة له.

لكن مقطعًا منتشرًا على الإنترنت، يظهر فيه هوكسترا وهو يقول: “لقد وصلت الحركة الإسلامية، إلى مرحلة يمكن أن تهدد أوروبا بالغرق في الفوضى، هناك فوضى في هولندا، سيارات تحترق وشخصيات سياسية تحترق”.

ولما أصرّ الصحافي على هوكسترا، بأنه أدلى بهذه التصريحات المثبتة في مقطع الفيديو، تراجع وقال: “أنا لم أقل عن هذه إنها أخبار كاذبة”.

وهوكسترا، أمريكي من أصل هولندي، وكان عضوًا في مجلس النواب عن ولاية ميشيغن. وقد عيّن سفيرًا لواشنطن في هولندا، في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر