اعتقال عنصر سابق في المارينز خطط لشن هجوم إرهابي خلال عيد الميلاد

اعتقلت السلطات الأمريكية عنصرًا سابقًا في مشاة البحرية في كاليفورنيا؛ بسبب مؤامرة مزعومة لتنفيذ هجوم إرهابي في يوم عيد الميلاد، حسبما ذكرت وثائق المحكمة، التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية على الإنترنت، يوم الجمعة.

واتهم مكتب التحقيقات الاتحادي إيفريت هارون جيمسون بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة ارهابية أجنبية.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن جيمسون أعرب عن دعمه لتنظيم “داعش”، وخطط لشن هجوم على مركز “بير 39″، وهو مركز للتسوق على واجهة بحرية في سان فرانسيسكو، باستخدام متفجرات وبنادق هجومية.

وكشفت وثائق المحكمة عن أن جيمسون ناقش الهجوم المخطط له مع عميل سري لمكتب التحقيقات الاتحادي، قائلًا إنه يجب أن يكون “شيئًا على غرار” الهجومين الدمويين في نيويورك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أو سان برناردينو في عام 2015 .