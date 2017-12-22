بالفيديو والصور.. الزعيم الشيشاني قديروف يوقف تمارينه للسخرية من العقوبات الأمريكية

في رد فعل استخفافي بالولايات المتحدة، نشر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وهو يأخذ قسطًا من الراحة من تمارين رفع الأثقال، ليصور نفسه مبتسمًا وساخرًا من قانون “ماغنتسكي” الأمريكي الجديد الخاص بالعقوبات ضد بلاده.

ويواجه الرئيس الشيشاني قديروف، المدعوم من الرئاسة الروسية “الكرملين” اتهامات بتورطه شخصيًّا في عمليات القمع والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في الجمهورية الروسية، ما يجعله من أبرز المسؤولين المضافين إلى العقوبات الأمريكية بموجب قانون العام 2012.

وفي الفيديو، الذي حصد نحو 3.2 مليون متابع على “إنستغرام”، ظهر الزعيم الشيشاني المثير للجدل، وكأنه يأخذ استراحة قصيرة من رفع مجموعة ثقيلة من الأوزان قبل أن يضحك بسخرية من العقوبات.

وفي زي رياضي تمويهي، قال قديروف:” لذلك مُنعت من دخول أمريكا، يُشعرني، وكأنني أردت التقدم للحصول على تأشيرة دخول، أو امتلاك أصول مالية في البنوك الأمريكية”، مضيفًا أنه “أكد مرارًا وتكرارًا، أنه لن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو وعدوه بكل الاحتياطات النقدية الأمريكية جائزةً”.

يذكر أن قديروف، الذي كان سابقًا من الثوار الشيشانيين، هو ابن الرئيس الشيشاني السابق أحمد قاديروف الذي اغتيل في مايو/ أيار 2004، وبعد وفاة أبيه بـ3 سنوات، حل قاديروف محل آلو ألخانوفو ليصبح الرئيس، بعد فترة قصيرة من بلوغه الـ30 عامًا، وهو العمر الأقل الذي يُسمح فيه للشخص أن يكون رئيسًا في الشيشان.

وتدرج قائمة وزارة الخزانة الأمريكية، قديروف ضمن المتورطين بارتكاب أعمال قمع واضطهاد لمعارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع توجيه اتهامات لشخصه.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الخزانة، أن “قديروف بصفته رئيس جمهورية الشيشان، يشرف على إدارة متورطة في عمليات اختفاء وقتل خارج نطاق القضاء الروسي”، مشيرة إلى “الاعتقاد بمقتل أحد معارضيه السياسيين بأوامر شخصية منه بعد إدعاءات حول ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في الشيشان، بما في ذلك التعذيب المزعوم المسؤول عنه الزعيم الشيشاني شخصيًا”.

وأُضيف قديروف في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية مع المسؤول الأمني الشيشاني أيوب كاتايف، و3 من الروس مرتبطين بقضية الفساد التي كشف عنها المعارض الروسي الراحل سيرجي ماجنتسكي.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه الكرملين، الخميس الماضي، أحدث العقوبات الأمريكية بأنها “لا قانونية وعدائية”، إذ اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن هذه العقوبات غير قانونية وعدائية ونعترض عليها.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو سترد على هذه الخطوة؟، قال بيسكوف، “بالتأكيد، يمكننا افتراض احترام مبدأ المعاملة بالمثل”.