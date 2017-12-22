تركيا.. أكثر من 100 ألف موظف مدني يستأنفون ضد فصلهم عقب محاولة الانقلاب

أعلن مسؤول حكومي تركي، اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 ألف موظف في القطاع العام، تقدموا بطلبات للعودة إلى وظائفهم بعد إقالتهم؛ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، في العام الماضي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ بسبب القيود المفروضة على الحديث مع وسائل الإعلام، إن “لجنة التحقيق في إجراءات الطوارئ، تلقت 103 آلاف و276طلبًا، منذ 22 أيار /مايو الماضي”.

ولم يقدم المسؤول، أي معلومات عن الأشخاص الذين نجحوا أو فشلوا في الطعن على الفصل من الخدمة، في أعقاب محاولة الانقلاب، في العام الماضي.

وكانت السلطات التركية، قد سرحت عشرات الآلاف من العاملين في: الخدمة المدنية والشرطة والجيش والقضاء، في ظل سلطات طوارئ، واعتقل بعضهم في وقت لاحق، وسجنوا؛ بسبب العلاقات المزعومة مع جماعة الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والتي تتهمها الحكومة، بقيادة محاولة الانقلاب، في 15تموز/ يوليو عام 2016.