مقتل 6 شرطيين أفغان إثر هجوم لحركة طالبان

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤولون، أن انتحاريًا اقتحم بعربة هامفي محشوة بالمتفجرات مقرًا للشرطة في أفغانستان اليوم الجمعة، ما أدى الى مقتل ستة عناصر وجرح أربعة آخرين.

والهجوم الذي تبنته حركة طالبان، وقع قبيل الفجر في منطقة مايواند في ولاية قندهار الجنوبية، في آخر حلقة من سلسلة الهجمات الدامية التي تشنها الحركة وتستهدف بشكل متزايد مراكز أمنية.

وقال المتحدث باسم شرطة قندهار، غورزانغ افريدي، إن الهجوم أدى إلى مقتل ستة أشخاص وجرح أربعة آخرين. وأضاف “جميع الضحايا من عناصر الشرطة المحلية”.

وقال شرطي محلي طالبًا عدم ذكر اسمه، إن “دوي الانفجار كان عنيفًا وسُمع على بعد كيلومترات عن المقر”. مؤكدًا أن “ثمانية عناصر قتلوا وتسعة آخرين جرحوا”.

وقالت الشرطة إن “الشرطيين الذين قتلوا انتشلوا من تحت الركام، وشرطيينِ آخرين فقد أثرهما بعد الهجوم”.

وتصعد طالبان هجماتها على مراكز أمنية سعيًا لإرباك الشرطة والجيش وسرقة العتاد لتدعيم تمردها المستمر منذ 16 عامًا.

وتمكن عناصر طالبان من حيازة “العشرات” من عربات الهامفي المصفحة وشاحنات البيك أب في السنوات القليلة الماضية، بحسب مسؤولين.

واستخدمت بعض تلك العربات في هجمات انتحارية استهدفت قواعد للشرطة والجيش وأحدثت مفعولًا مدمرًا.

وتسجل القوات الأفغانية التي تعاني أساسًا من فرار عسكريين ومن الفساد، خسائر بشرية متزايدة في صفوفها إلى حد بلغ بحسب مجموعة مراقبة أمريكية مستويات “عالية تبعث على الصدمة” منذ إنهاء الحلف الأطلسي مهمته القتالية رسميًا في 2014 وبدء مهمة تدريب ودعم.

وتراجعت معنويات القوات أكثر وسط مخاوف مستمرة من وجود مساعدة من الداخل للمسلحين، بدءًا بعملاء في الجيش إلى عناصر فاسدين يبيعون العتاد إلى طالبان.