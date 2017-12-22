أستراليا تنهي ضرباتها الجوية ضد داعش في العراق وسوريا

قالت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز باين، الجمعة، إن بلادها ستنهي الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا وتعيد طائراتها من طراز “سوبر هورنيت” بعد مشاركتها لمدة 3 سنوات في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضافت باين في مؤتمر صحفي أن القرار اتخذ بعد إعلان العراق النصر على داعش.

وقالت باين للصحفيين: “بعد مناقشات مع العراق ومع الدول أعضاء التحالف الدولي قررت الحكومة الأسترالية أننا سنعيد من الشرق الأوسط إلى الوطن طائراتنا الست من طراز سوبر هورنيت”.

وأضافت أن “المهمة كانت طويلة وشاقة.. قدم كل أفرادنا مساهمة استثنائية”.

وتشارك أستراليا في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش في الشرق الأوسط منذ عام 2014.

وقالت باين إن عمليات أستراليا في المنطقة ستستمر، وإن 80 فردًا يشاركون في مجموعة العمليات الخاصة بالعراق ويشمل ذلك قوات خاصة أسترالية سيواصلون مهمتهم.

ويدرب جنود أستراليون قوات عراقية في قاعدة التاجي العسكرية خارج بغداد.