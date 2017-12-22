رئيس كاتلونيا المُقال: الدولة الإسبانية هُزمت (فيديو)

قال الزعيم الانفصالي الكاتالوني، كارليس بويغديمونت، الجمعة، إن الدولة الإسبانية “هزمت”، وذلك بعد أن أعاد الناخبون الأغلبية إلى 3 أحزاب مؤيدة للانفصال في البرلمان الإقليمي.

وقال بويغديمونت من بروكسل، إن “رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي وحلفاءه خسروا”.

ولم يدل بويغديمونت بصوته في الانتخابات من الخارج، الخميس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويريد بويغديمونت، الذي فر إلى بروكسل عقب عزله من رئاسة كتالونيا، العودة إلى الإقليم في حال انتخابه من قبل البرلمان الإقليمي مرة أخرى.

ويواجه بويغديمونت خطر عقوبة السجن لدوره في استفتاء على الاستقلال لا تقره الحكومة المركزية الإسبانية في مدريد، التي تتهمه بالتمرد وإثارة الفتنة.

وظهر بويغديمونت في مقطع فيديو من منفاه في بلجيكا، وهو يتابع نتائج الانتخابات، التي أسفرت عن فوز القوائم الانفصالية الثلاث بـ70 مقعدًا من أصل 135.

وكانت علامات السعادة بادية عليه وعلى ورفاقه، حيث أن الأحزاب المؤيدة للاستقلال استعادت أغلبيتها في البرلمان الكاتالوني، مما يقربه من حلم العودة إلى السلطة والاستقلال عن إسبانيا.

ووصل عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 5.5 مليون، توجه 82% منهم لمكاتب التصويت الخميس، مقابل 74.95% في الانتخابات السابقة.

وبهذا تخسر حكومة راخوي رهانها على الأغلبية الصامتة للتصدي للراغبين في استقلال الإقليم عن إسبانيا، مما يضع المملكة في خيار صعب بين الحرص على وحدتها والنتائج التي أسفرت عنها الديمقراطية مرتين.