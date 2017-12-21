في زيارة مفاجئة لأفغانستان.. مايك بنس: سننجز المهمة

المصدر: أ ف ب

التقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الخميس، الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول، التي وصلها بوقت سابق في زيارة مفاجئة.

وهبطت الطائرة التي أقلت بنس، في قاعدة باغرام، حيث وجه تحية شكر إلى الجنود الأمريكيين الـ15 العاملين في هذا البلد، ثم استقل مروحية أقلّته إلى قلب العاصمة كابول حيث التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله.

وأحاط نائب الرئيس الأمريكي زيارته إلى أفغانستان بقدر عالٍ من السرية لدواعٍ أمنية.

وقال بنس إثر لقائه الرئيس الأفغاني: “لقد اجتزنا سويًا مسارًا طويلًا.. لقد بذلنا الكثير من التضحيات، لكن نحن هنا للمضي حتى النهاية وسننجز المهمة”.

وبهذه الزيارة يصبح بنس أعلى مسؤول في الإدارة الأمريكية يزور أفغانستان منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة مطلع العام الجاري.