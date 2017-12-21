انفصاليو كتالونيا يفوزون بأغلبية مقاعد برلمان الإقليم

فاز انفصاليو كتالونيا بأغلبية مقاعد برلمان الإقليم، بحسب نتائج فرز 84.3% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الخميس.

وبيّنت النتائج الرسمية بعد فرز 84.3% من الأصوات، أن القوائم الانفصالية الثلاث ستحصل على ما مجموعه 70 مقعدًا من أصل 135 مقعدًا يتألف منها برلمان الإقليم، أي أكثر بمقعدين من الأغلبية المطلقة، في حين أن حزب “سيودادانوس” المناهض لاستقلال الإقليم سيتصدر الانتخابات بحصوله على 36 مقعدًا.

وكانت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في إقليم كتالونيا الإسباني، أظهرت عقب إحصاء 30% من الأصوات، أن الأحزاب المؤيدة للاستقلال بالإقليم في طريقها للاحتفاظ بأغلبية مطلقة من مقاعد البرلمان الكتالوني.

وبينت النتائج الأولية أن الأحزاب الانفصالية بصدد الحصول على نحو 71 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 135 مقعدًا، وفقًا لـ”رويترز”.

وكانت استطلاعات الرأي قبل التصويت أظهرت احتدام التنافس بين الانفصاليين والوحدويين في الإقليم الغني بإسبانيا.

ووفقًا لنتائج استطلاع أجرته صحيفة “فانغوارديا”، فإن حزب سيودادانوس (الموطنون) سيحظى بين 34 إلى 37 مقعدًا. وسيحصل المؤيدون لاستقلال كتالونيا (جونتس لكل كتالونيا، وكوب) ما بين 67 إلى 71 مقعدًا، أي الأغلبية المطلقة في البرلمان الكتالوني المحددة عند 68 مقعدًا.

وأغلقت مكاتب الاقتراع في كتالونيا عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وسُمح للناخبين الذين وصلوا قبل وقت قصير من إغلاق بعض المكاتب أن يدلوا بأصواتهم، ومُدد التصويت لبضع دقائق، في حين كان الفرز قد بدأ في عدد من المراكز الأخرى.

وسُجلت نسبة مشاركة مرتفعة جدًا في هذه الانتخابات التي ستحدد شكل البرلمان الجديد.

وعند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي كانت نسبة المشاركة 68,32 %، علمًا أن هذه النسبة في الوقت نفسه من انتخابات العام 2015 كانت 63.12 %، بحسب “فرانس برس”.

ومع إغلاق مكاتب الاقتراع في العام 2015 وصلت النسبة إلى 75 %، وكانت نسبة قياسية في تاريخ الانتخابات في هذا الإقليم.