روسيا: سنحل جميع قضايا توريد منظومات “أس -400” مع السعودية

أعلن فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي للتعاون الفني العسكري، أن روسيا والمملكة العربية السعودية ستحلان جميع القضايا المتعلقة بتوريد منظومات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز”أس -400″ وغيرها من الأسلحة قبل نهاية العام الجاري.

وقال مساعد الرئيس الروسي للتعاون الفني العسكري إنه “تم التوقيع على مجموعة كاملة من الاتفاقات مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يتعلّق بمنظومات صواريخ “أس -400″ ، وبنادق كلاشينكوف، ويجري النظر في تنظيم إنتاج هذه البنادق في أراضي هذا البلد”.

وتابع بقوله: “أما بالنسبة للأنظمة الأكثر تعقيدًا، والقضايا التقنية والجوانب المالية فيتم مناقشتها الآن، وبحلول نهاية هذا العام، سوف نتلقى إجابات على جميع الأسئلة المتبقية”.

وتعتبر منظومات صواريخ “أس 400” أحدث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من المدى الطويل، وهي مصممة لتدمير الطيران، وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ متوسطة المدى، ويمكن أيضا أن تستخدم ضد الأهداف الأرضية.

ويصل نطاق مجالها إلى 400 كيلومتر، والنظام قادر على تدمير الأهداف على ارتفاع يصل إلى 30 كيلومترًا.