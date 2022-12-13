ألمانيا.. الحظر الشامل على ترحيل الإيرانيين إلى بلادهم يثير انقساما

أحدث قرار الحظر الشامل على ترحيل الإيرانيين إلى بلادهم، انقساما سياسيا في ألمانيا بين وزراء في الحكومة ومنظمات حقوقية من جهة، وأحزاب معارضة وبعض الولايات التي أبدت موقفا خاصا بها حيال القرار.

وفيما قررت بعض الولايات الألمانية العمل بقرار حظر ترحيل الإيرانيين بالفعل، ما تزال هناك عدد من الولايات الأخرى التي لم تطبق القرار بعد.

ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إنه يجب منع ترحيل أي مواطن إيراني يلتمس اللجوء في ألمانيا، وذلك على خلفية حملة العنف التي يشنها النظام هناك على المتظاهرين.

ويتفق مع الوزيرة في ذلك، بعض الولايات ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، بيد أن المعارضة المحافظة تنظر للمسألة من زاوية أخرى، وفق تقرير نشره موقع "dw الألمانية" اليوم الثلاثاء.

بدورها، قالت أميناتا توري، وزيرة الشؤون الاجتماعية والشباب والأسرة والمساواة خلال جلسة لبرلمان ولاية شليسفيغ-هولشتاين الواقعة في شمال البلاد، إن "الإيرانيين الذين يعيشون هنا يائسون".

ودعت توري إلى "إعادة تقييم الطعون القانونية في ما يتعلق بوضع الإقامة". فبالنسبة للسياسية المنتمية لحزب الخضر، هذا يعني بالضرورة فرض حظر شامل على عمليات الترحيل نحو إيران.

ولكن قرار تعليق الترحيل لا يحظى بإجماع كامل في ألمانيا، فهناك أحزاب معارضة ترى أنه لا يتناسب مع جميع الفئات.