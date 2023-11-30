"كوب 28" ينطلق وسط آمال في اتفاق مبكر حول صندوق أضرار المناخ

تأمل الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي ينطلق، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن إنشاء صندوق جديد لدفع تكاليف الأضرار المرتبطة بالمناخ.

ومع توافد سبعين ألف مندوب من المتوقع أن يحضروا المؤتمر الذي تستضيفه دبي، تستعد الحكومات لمفاوضات ماراثونية حول ما إذا كان سيتم الاتفاق، للمرة الأولى، على التخلص التدريجي من الاستخدام العالمي للفحم والنفط والغاز.

وحرق هذه الأنواع من الوقود هو السبب الرئيس لتغير المناخ بالنظر لما ينطلق منها من ثاني أكسيد الكربون.

ومع تصدر التمويل أيضًا جدول أعمال المؤتمر، نشرت الرئاسة الإماراتية للمؤتمر مقترحًا عشية الانطلاق لتتبنى الدول صندوقًا جديدًا تابعًا للأمم المتحدة لأضرار تغير المناخ، ما عزّز الآمال بين بعض المندوبين في أن يكون هذا من بين الاتفاقات الأولى التي يتم التوصل إليها في دبي.

وقال دبلوماسيون أوروبيون لرويترز إن إنشاء الصندوق سيمهد الطريق أمام الدول الغنية لضخ أموال فيه، ومن المتوقع أن يعلن زعماء دول من بينها ألمانيا والدنمارك وهولندا عن مساهماتهم في وقت مبكر من المؤتمر.