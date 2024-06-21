"فورين بوليسي": ألمانيا لديها عام واحد لاستبدال أولاف شولتس

رأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن أرقام المستشار الألماني أولاف شولتس الرهيبة والفشل الذريع لائتلافه المنقسم، المكون من 3 أحزاب، أثارت التكهنات بأن المستشار سيغادر منصبه عام 2025.

وقالت المجلة، إن "وزير الدفاع بوريس بيستوريوس هو من سيكون المرشح الأفضل لمنصب المستشار الألماني في عام 2025".

وتوقعت أنه "إذا أجريت انتخابات اليوم، فإن الحزب الديمقراطي الاشتراكي والليبراليين وحزب الخضر، سوف يفشلون بشكل مؤسف في تحقيق الفوز بالأغلبية البرلمانية".

وتابعت المجلة: "من الواضح أن الألمان غير راضين عن عمل التحالف وعن قيادة شولتس الباهتة، فيما ينكر كبار الديمقراطيين الاشتراكيين، بما في ذلك بيستوريوس، بشدة أي تأملات حول استبدال شولتس".

وقال نيلز أنين عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي ونائب وزير التعاون الاقتصادي والتنمية، للمجلة إنه "لا يوجد حديث عن هذا الأمر في المستويات العليا للحزب الديمقراطي الاشتراكي".

وأضاف: "لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقلل فيها الناس من شأن المستشار، إن انتخابات خريف 2025 بعيدة جدًا بحيث لا يمكن استبعاد أولاف شولتس".

وبحسب المجلة، فإن "أداء الحكومة الحالية سيء للغاية، وهناك فرصة حقيقية لعدم ترشح شولتس مرة أخرى - وإذا لم يكن الأمر كذلك".