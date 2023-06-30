استقالة وزير فنلندي بسبب "إشارات نازية" 

أعلن حزب الفنلنديين القومي أن وزير الاقتصاد، فيلهلم جونيلا، استقال اليوم الجمعة، بعد عشرة أيام فقط من توليه مهام منصبه، عقب اتهامه باستخدام إشارات للنازية بشكل متكرر في تصريحاته.

وقال جونيلا في بيان: "من أجل استمرار الحكومة وسمعة فنلندا، أرى أنه من المستحيل أن أستمر في منصبي كوزير بطريقة مُرضية".

وجونيلا أحد أعضاء حزب الفنلنديين، ثاني أكبر حزب في البلاد، وجزء من ائتلاف يميني تولى السلطة في 20 /حزيران/يونيو عقب إجراء انتخابات في أبريل نيسان.

وقد يسارع الحزب بترشيح وزير جديد، لكن استقالة جونيلا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه أثارت العديد من التساؤلات بشأن استقرار الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بيتيري أوربو، زعيم حزب الائتلاف الوطني، الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات في أحدث انتخابات.