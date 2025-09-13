"متديّن ومدمن ألعاب فيديو".. تفاصيل جديدة عن قاتل كيرك

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل جديدة عن قاتل الناشط الأمريكي المحافظ البارز، تشارلي كيرك، مشيرة إلى أن تايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي يواجه عقوبة الإعدام، كان طالباً متفوّقاً، ونشأ في عائلة "مترابطة ومسيحية ملتزمة".

ونشأ روبنسون في حي هادئ بمقاطعة واشنطن جنوب غرب ولاية يوتا، حيث كانت الحياة تدور حول ألعاب الفيديو والقداسات الأسبوعية، لكنه اليوم بات محور تحقيق جنائي يهز أركان المجتمع المحلي، بعد أن وجهت إليه السلطات تهمة إطلاق النار على كيرك أثناء ظهوره في جامعة وادي يوتا.

ووفق الصحيفة، فإن هذا الانتقال الدراماتيكي من حياة هادئة إلى تهمة قتل سياسي يثير تساؤلات حول جذور التطرف، وكيف يمكن لشاب يُوصف بـ"الطفل الصالح" أن يصل إلى مثل هذه النقطة الحاسمة.

كان روبنسون مدمناً على ألعاب الفيديو، كما يتذكره الجيران كطفل ذكي ومرح، لا يثير المشاكل، ففي مايو 2021، تخرج في المدرسة الثانوية بمعدل تراكمي عالٍ، ونشرت والدته صورة له على فيسبوك مع درجاته الممتازة في اختبارات القبول الجامعي، مع تعليق قالت فيه: "هذا الفتى عبقري، وآمل أن يختار جامعة يوتا ويبقى قريبا منها".

"طفل صالح"

ووصفت جارة عجوز، كريستين شويرمان (66 عاماً)، روبنسون بأنه "طفل صالح، محترم، يلعب مع أصدقائه في حي مترابط"، لكن في السنوات الأخيرة، بدأ روبنسون يظهر ميولا سياسية أكثر حدة، وفقا لأقاربه وأصدقائه.

درس فصلا دراسيا واحدا في جامعة ولاية يوتا عام 2021، ثم التحق ببرنامج تدريب مهني في الكهرباء بكلية ديكسي التقنية في سانت جورج، حيث كان في السنة الثالثة.

خلال دراسته الثانوية، كان جزءا من مجموعة طلاب يلعبون ألعاب نينتندو سويتش وقت الغداء، ويصف زميله السابق داين ستوكينج (22 عاما) روبنسون بأنه "انطوائي لكنه ظريف، يحب المزاح".

لم يكن هناك نقاشات عن العنف أو الأسلحة، لكنّ زميلًا آخر، زاندر لوك (22 عاماً)، يتذكر مناقشات سياسية حول "الإحباط من النظام" وخيبة الأمل من الحزبين الرئيسين. قال لوك: "لم يكن يحب الأشخاص الحاقدين الذين يتحدثون باستخفاف مع الآخرين".

أحد أفراد العائلة قال في إفادة قضائية إن روبنسون أصبح "أكثر ميلاً للسياسة" مؤخراً، وخلال عشاء عائلي قبل زيارة كيرك للجامعة، أثار موضوع حضوره، مشيراً إلى عدم إعجابه به.

وأصبح كيرك، الشخصية اليمينية البارزة والمقربة من الرئيس دونالد ترامب، منذ ذلك الوقت هدفاً لانتقادات روبنسون، وفقاً لمسؤولين.

في يوم الخميس، أثناء ظهوره في جامعة وادي يوتا، أطلق روبنسون رصاصة واحدة على كيرك في رقبته من سطح منزل قريب، قبل أن يفر، وقد سُجلت اللحظات المروعة في فيديوهات انتشرت بسرعة على الإنترنت؛ ما أثار مطاردة واسعة النطاق استمرت أكثر من يوم.

ناشد المحققون الجمهور بالمساعدة، ودققوا في آلاف البلاغات. مساء الخميس، نشروا صوراً وفيديوهات لمطلق النار المحتمل، وتلقى مكتب شرطة مقاطعة واشنطن اتصالاً من صديق للعائلة أبلغ أن روبنسون اعترف أو ألمح إلى فعلته. وسلّم نفسه للسلطات الساعة الرابعة فجر الجمعة، بعد أن حدد والده ابنه من الصور وأقنعه بالتسليم عبر صديق للعائلة على صلة بجهاز إنفاذ القانون.

ألقي القبض على روبنسون دون كفالة، ووجهت إليه تهمة القتل، مع إمكانية عقوبة الإعدام إذا أُدين. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة لأول مرة يوم الثلاثاء.

"اغتيال سياسي"

وصف حاكم يوتا الجمهوري سبنسر كوكس الحادث بأنه "اغتيال سياسي أكبر كثيرا من هجوم على فرد"، مشيراً إلى أن "هناك شخصاً مسؤولاً، وهو الآن قيد الاحتجاز".

قدم كوكس تفاصيل أدلة تربط روبنسون بالجريمة: مقطع فيديو يظهره يصل إلى الحرم بسيارة دودج تشالنجر رمادية، مطابقة لتلك التي أكد قريب أنه كان يقودها، مرتدياً ملابس مطابقة لما كان يرتديه عند التسليم.

كما عثر المحققون على بندقية وأغلفة رصاصات محفور عليها عبارات مثل "يا فاشي! أمسك!"، بالإضافة إلى رموز أسهم تتوافق مع أزرار لعبة "Helldivers 2"، اللعبة الساخرة الشهيرة التي يقاتل فيها اللاعبون كائنات فضائية.

وأشارت إيمي كوتر، خبيرة مكافحة الإرهاب ونائبة مدير معهد مكافحة التطرف الرقمي، إلى أن تلك العبارات الساخرة " تعكس لغة سطحية من ثقافة الإنترنت وألعاب الفيديو، شائعة بين الشباب المُلِمِّين بالمنتديات الرقمية".

وأضافت كوتر إنها "غير مفهومة لغير المطلعين، لكنها تشير إلى شخص مولع بقواعد الإنترنت"، وتُحاكي لغة مستخدمة في جرائم سابقة.