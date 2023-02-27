متحدية الضغوط الأمريكية.. البرازيل تسمح برسو سفينتين حربيتين إيرانيتين
تحدت البرازيل الضغوطات الأمريكية وسمحت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لسفينتين إيرانيتين بالرسو في ريو دي جانيرو.
وقالت هيئة ميناء ريو، في بيان، إن السفينتين الحربيتين ايريس مكران وايريس دينا وصلتا صباح أمس الأحد.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن البرازيل رضخت للضغوط الأمريكية ورفضت طلب إيران في أواخر يناير/ كانون الثاني بأن ترسو السفينتان في ريو، في لفتة من لولا دا سيلفا وقت توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أنه بعد انتهاء رحلة الرئيس البرازيلي، سمحت بلاده للسفينتين بالرسو.
وأعطى نائب الأدميرال كارلوس إدواردو هورتا أرينتز، نائب رئيس أركان البحرية البرازيلية، موافقته على رسو السفينتين في ريو في الفترة ما بين 26 فبراير/ شباط والرابع من مارس/ آذار، وفقا لإخطار نشرته الجريدة الرسمية في 23 فبراير/ شباط.
ويمكن أن تسمح البحرية البرازيلية لسفينة أجنبية بالرسو في موانئ البلاد، لكن بعد تصريح من وزارة الخارجية التي تأخذ في الاعتبار العريضة المقدمة من السفارة صاحبة الطلب والجوانب اللوجستية.
ولا يزال وجود السفينتين الحربيتين الإيرانيتين على الشواطئ البرازيلية يزعج الولايات المتحدة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى بناء علاقات أوثق مع إدارة لولا دا سيلفا التي تولت السلطة في الأول من يناير/ كانون الثاني.
وحثت السفيرة الأمريكية إليزابيث باجلي، في مؤتمر صحفي يوم 15 فبراير/ شباط، البرازيل على عدم السماح للسفينتين بالرسو.
وقالت: "سهلت هاتان السفينتان في الماضي التجارة غير المشروعة والأنشطة الإرهابية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهما. البرازيل دولة ذات سيادة، لكننا نعتقد اعتقادا راسخا أنه لا ينبغي أن ترسو السفينتان في أي مكان".
وكانت الدبلوماسية مع إيران واحدة من أبرز محاولات لولا دا سيلفا لتعزيز مكانة البرازيل الدولية خلال ولايته الرئاسية السابقة.
وسافر إلى طهران للقاء الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في عام 2010، في إطار سعيه للتوسط في اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة.