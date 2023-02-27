متحدية الضغوط الأمريكية.. البرازيل تسمح برسو سفينتين حربيتين إيرانيتين

تحدت البرازيل الضغوطات الأمريكية وسمحت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لسفينتين إيرانيتين بالرسو في ريو دي جانيرو.

وقالت هيئة ميناء ريو، في بيان، إن السفينتين الحربيتين ايريس مكران وايريس دينا وصلتا صباح أمس الأحد.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن البرازيل رضخت للضغوط الأمريكية ورفضت طلب إيران في أواخر يناير/ كانون الثاني بأن ترسو السفينتان في ريو، في لفتة من لولا دا سيلفا وقت توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

غير أنه بعد انتهاء رحلة الرئيس البرازيلي، سمحت بلاده للسفينتين بالرسو.

وأعطى نائب الأدميرال كارلوس إدواردو هورتا أرينتز، نائب رئيس أركان البحرية البرازيلية، موافقته على رسو السفينتين في ريو في الفترة ما بين 26 فبراير/ شباط والرابع من مارس/ آذار، وفقا لإخطار نشرته الجريدة الرسمية في 23 فبراير/ شباط.