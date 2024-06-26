"شيطان البحر".. غوغل تلتقط أول صورة لسلاح أمريكا السري (فيديو)

ويسهّل تصميم "شيطان البحر" الشحن السهل؛ ما يتيح النشر الاستكشافي السريع والتجميع الميداني في أي مكان بالعالم.

وفي وقت سابق من هذا العام، أبلغت البحرية عن تدريبات ناجحة بالغواصة، قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، وهو ما يتوافق مع ما ظهر في خرائط غوغل.

كما أظهرت التدريبات أداء المركبة، بما في ذلك العمليات تحت الماء باستخدام جميع أوضاع الدفع والتوجيه للمركبة.

وذكرت تقارير أن البحرية الأمريكية أمضت أكثر من ثلاثة أشهر في اختبار الغواصة.

وتسعى البحرية الأمريكية من خلال "مانتا راي"، إلى إنشاء أسطول هجين، وتزويد البحارة ومشاة البحرية بالآلات الذكية وأجهزة الاستشعار.