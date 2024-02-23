البنتاغون يتعلم الدروس من الحرب في أوكرانيا

أجرى البنتاغون دراسة على مدار عام كامل حول الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا لإثراء إستراتيجية الدفاع الوطني المستقبلية، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتناولت الدراسة 5 مجالات، هي: المناورة البرية، القوة الجوية، حرب المعلومات، الحفاظ على القوات وتنميتها، والقدرة على إطلاق النار بعيد المدى.

وقالت الصحيفة إن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت أن حسابات الولايات المتحدة في ساحة المعركة يجب أن تتطور، في ظل سقوط مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وعدم وجود نهاية للحرب تلوح في الأفق.

وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي يعكف على تكييف نهجه في القتال الحربي، بعد أن شهد الموت والفوضى التي تسببت فيها التكنولوجيا الفتاكة في أوكرانيا، إذ أظهر الصراع في أوكرانيا، الذي يدخل، الآن، عامه الثالث، ديناميكيات ساحة المعركة المتغيرة والمخاطر المتزايدة التي يواجهها الأفراد.

ووحدت الحرب في أوكرانيا الافتراضات الأساسية، بما في ذلك الاعتقاد بأن الأسلحة الدقيقة باهظة الثمن هي أمر أساس لكسب الصراعات.

وأدى استخدام التشويش الإلكتروني في أوكرانيا إلى جعل الذخائر الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عرضة للخطر، ما أدى إلى تكييف المدفعية القديمة غير الموجهة مع أجهزة الاستشعار والطائرات دون طيار، وفق الصحيفة.

وقالت إن التكتيكات والإستراتيجيات الأوكرانية لفتت انتباه القادة العسكريين الأمريكيين، حيث ولّدت الحرب في أوكرانيا الحاجة إلى إعادة تفكير شاملة في تصرفات القوات الأمريكية والتكنولوجيا التي تستخدمها، مشيرة إلى أن مركز التدريب الوطني في فورت إروين حول منطقة التدريب الخاصة به لتعكس ساحة المعركة في أوكرانيا.