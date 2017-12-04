مسؤول إيراني لفرنسا: “برنامج الصواريخ” غير قابل للتفاوض

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في مقابلة مع وسائل إعلام رسمية يوم الإثنين:” إن على فرنسا أن تدرك أن برنامج طهران الصاروخي غير قابل للتفاوض”.

وأضاف: “المسؤول الفرنسي، أو المسؤولون الآخرون،الذين يريدون الحديث عن شؤون إيران عليهم الانتباه للتطورات الهائلة، التي شهدتها المنطقة في العقود الماضية، وللاختلافات الكبيرة بين الوضع الحالي والماضي”.

ومضى قائلًا: “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتفاوض بكل تأكيد بشأن مسائل الدفاع والصواريخ”.

وزادت التوترات بين إيران وفرنسا الشهر الماضي، حينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن على طهران أن تكون أقل عدوانية في المنطقة، ويجب عليها توضيح برنامجها للصواريخ الباليستية.

كما أدان وزير الخارجية الفرنسي، خلال زيارة للسعودية: “إغراءات الهيمنة” لدى إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية :”إن الرئيس حسن روحاني أبلغ ماكرون في مكالمة هاتفية، منذ أسبوعين، أن فرنسا يمكن أن تلعب دورًا بناء في الشرق الأوسط، من خلال اتباع نهج واقعي، ومحايد”.

وذكرت وسائل الإعلام أن روحاني أبلغ ماكرون أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتطوير علاقاتها مع فرنسا، فيما يتعلق بجميع القضايا الثنائية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل، والأهداف المشتركة.