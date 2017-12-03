ضغوط روسية تجبر إيران على إقالة مدير وكالة “فارس” التابعة للحرس الثوري

أدَّت ضغوط مارستها روسيا على إيران، لإجبار الحرس الثوري الإيراني على إقالة مدير وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري “نظام الدين موسوي”، بحسب ما أفاد مسؤول كبير في الجيش.

ونقل موقع “آمد نيوز” المعروف بتسريبه للأخبار الإيرانية عن المسؤول قوله:”إن المسؤولين الروس اشتكوا عدة مرات من الدور الذي تقوم به وكالة أنباء فارس الذراع الإعلامية للحرس الثوري”.

وأوضح أن “روسيا ضاقت ذرعًا من هذه الوكالة، ما دفع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ونائب وزير الدفاع الأول الجنرال فاليري غيراسيموف، إلى تقديم شكوى إلى نظيره الإيراني اللواء محمد علي باقري، بإقالة رئيس تحرير وكالة أنباء فارس نظام الدين موسوي”.

وبيَّن المسؤول العسكري الإيراني أن “موسكو تعتبر أن وكالة فارس تقوم بعمل شيطاني في تغطية الأحداث خاصة بعدما قام مصور الوكالة في نوفمبر/شباط الماضي بالتقاط صور لمجموعة من القوات الروسية وقام بنشر هذه الصور في وكالة الأنباء العسكرية، والأمنية، الإيرانية”.

وتابع أن “قيادة القوات المسلحة الروسية، أعلنت في حينه أن ما قامت به الماكنة الإعلامية للحرس الثوري يعتبر إجراء غير صحيح، وأنه لا يحق لوكالة أنباء فارس نشر هذه الصور في وسائطها الإعلامية”.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للحرس الثوري، أمس السبت تسمية الصحفي “بيام تيرندازي” خلفًا لموسوي.

ولدى الحرس الثوري العديد من وسائل الإعلام، من بينها: وكالة أنباء تسنيم، ووكالة أنباء نسيم، وصحيفة مشرق التي تعد من أهم الأذرع الإعلامية الإلكترونية.