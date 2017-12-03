نتنياهو: إيران تشبه ألمانيا النازية

شبَّه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي في رسالة بالفيديو بعث بها إلى منتدى سابان في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأحد، إيران الحالية بألمانيا النازية.

وقال نتنياهو:” النظامان كلاهما يوجد بينهما شيئان مشتركان، الأول هو السعي الذي لا هوادة فيه نحو فرض الطغيان والإرهاب على الناس، والشيء الآخر هو السعي الذي لا هوادة فيه نحو قتل اليهود”.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه كثيرًا ما يتحدث عن إيران لأنه يعرف التاريخ وقال:” عندما يدعو الطغاة إلى تدمير شعبي، فأنا أصدقهم، وليس لدي ترف أن أضرب بتهديداتهم بتنفيذ جرائم قتل جماعي، عرض الحائط”.

يذكر أن نتنياهو يعد من أشد منتقدي الاتفاقية النووية مع إيران والتي أبرمتها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، مع إيران في 2015، وبموجب هذه الاتفاقية تخلت إيران عن تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران، بتصنيع أسلحة نووية ” وترسيخ نفسها عسكريًا في سورية”، وحذر من أن الاتفاقية النووية ستتيح لإيران أن تنتج سرًّا ترسانة كاملة من الأسلحة النووية في غضون عقد.

وأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلق فرصة لتحسين هذه الاتفاقية، وطالب صناع القرار في أوروبا والولايات المتحدة بانتهاز هذه الفرصة.

وكان ترامب قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن سلوك نهج أكثر تشددًا في مواجهة إيران، ورفض أن يكتب في تقريره للكونغرس أن إيران ملتزمة بالاتفاقية.