أمريكا تتهم روسيا والصين بتطوير أسلحة ضد منشآتها الفضائية

اتّهم قائد القوات الجوية الأمريكية، الجنرال جون هايتن، روسيا والصين بتطوير أسلحة ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في الفضاء الخارجي، وفقًا لما ذكره خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد، وتم نشرها على موقع البنتاغون.

وقال الجنرال هايتن خلال كلمة ألقاها في منتدى الدفاع الوطني، في كاليفورنيا، إن موسكو وبكين تراقبان منذ أكثر من عشرين عامًا ما يفعله الأمريكيون، وهما لا تُخفيان ذلك.

وأضاف:”يقومون بتصميم الأسلحة والأجهزة، واختبار هذه الأسلحة.. إنهم يصمّمون أسلحة يمكن أن تتمركز على الأرض وأهدافها في الفضاء، وأسلحة للتشويش، وأسلحة الليزر”.

وأيد “هايتن” فكرة تزويد الأقمار الصناعية بدفاعات، وأقرَّ أنه “لا توجد قواعد لاستخدام الأسلحة في حالة نشوب صراعات في الفضاء”، مشيرًا إلى “ضرورة وضع معايير دولية في هذا المجال”.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وفي أعقاب قمة تضم: روسيا، والصين، وجنوب أفريقيا، والهند والبرازيل، قدمت روسيا، والصين مشروع معاهدة محدثة بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي.

وفي هذا الصدد، ذكر البلدان أن “الفضاء الخارجي ينبغي أن يكون حرًا للاستكشاف والاستخدام من قبل جميع الدول للأغراض السلمية على أساس مبدأ المساواة وفقًا لقواعد القانون الدولي”.

ويشير مشروع المعاهدة إلى عدم جواز وضع أسلحة من أي نوع في الفضاء الخارجي، فضلًا عن استخدام القوة في الفضاء.