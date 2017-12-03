كيف تستفيد المخابرات الأمريكية من تغريدات ترامب؟

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مايك بومبيو، إن تغريدات الرئيس دونالد ترامب على “تويتر”، وبما تثيره من جدل، تساعد المخابرات على جمع المعلومات وتقصي الاتجاهات في العالم.

وأوضح بومبيو في حلقة نقاش في منتدى ريغان للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، أن “تغريدات ترامب سمحت لوكالات المخابرات بجمع معلومات مهمة”، مضيفًا “لقد رأيت فعلًا أنها تساعدنا”.

وكان بومبيو قال في وقت سابق لصحيفة “لوس انجليس تايمز” إنه “وجد ما يقوله الرئيس على حسابه على تويتر له في الواقع تأثير على قدرتنا على فهم ما يجري في أماكن أخرى في العالم”.

وتابع: “خصومنا يستجيبون لتلك التغريدات بطرق كانت مفيدة لنا لفهم قضايا القيادة والسيطرة.. الناس يستمعون إلى تلك الرسائل ونحن نحلل صداها في جميع أنحاء العالم”.

يشار إلى أن تغريدات ترامب تشكل مصدرًا للجدل المستمر منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن ذلك ما تعرض به للمسلمين ولكوريا الشمالية والعديد من القضايا الخلافية.