وزير الدفاع الأمريكي يصل الكويت ضمن جولة إقليمية

وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إلى الكويت، اليوم الأحد، في ثالث محطات جولته بالشرق الأوسط وباكستان.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأنه كان في استقبال ماتيس، بمطار الكويت، رئيس أركان الجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، ومعاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري، والسفير الأمريكي لدى البلاد لورنس سيلفرمان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان لها، الجمعة الماضية، إن ماتيس سيلتقي خلال زيارته إلى الكويت، أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وعددًا من المسؤولين، دون مزيد من التفاصيل حول القضايا التي سيبحثها خلال الزيارة.

وحسب البيان ذاته، تأتي زيارة ماتيس في إطار جولة رسمية بالشرق الأوسط وباكستان، بدأها أمس السبت، بزيارة مصر والأردن قبل أن يصل للكويت اليوم، على أن يتوجه إلى إسلام أباد غدًا الإثنين.

وتستمر جولة الوزير الأمريكي حتى 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتأتي في إطار “تأكيد واشنطن على التزامها الدائم تجاه شركائها في الشرق الأوسط، وغرب أفريقيا وجنوب آسيا”، وفق بيان وزارة الدفاع الأمريكية.

كما تأتي زيارة ماتيس وسط أحاديث تتداول بين النفي والتأكيد حول اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البت خلال أيام، في نقل سفارة بلاده بإسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس؛ وهو قرار محتمل أن يُواجه برفض فلسطيني وعربي.